سعيد بالإشادات الدولية.. أبو العينين: البرلمان حقق انطلاقة غير تقليدية

كتب- مصراوي:

أشاد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بأداء المجلس وحزب مستقبل وطن خلال دور الانعقاد الأول، مشيرًا إلى أن أداء البرلمان عبر عن حثيث الشعب في الشارع كما عبر عن كل من تابع مجلسي النواب والشيوخ وجعل الجميع فخور بما قدمه البرلمان، الذي حقق انطلاقة قوية في بداية دور الانعقاد.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته بندوة مستقبل وطن، أن مجلس النواب عقد 15 جلسة على مدار الثلاثة الأسابيع الأولى من انعقاد المجلس لمناقشة بيانات وزراء الحكومة، التي كانت واسعة الأفق، كما أتاحت الجلسات فرصة أمام الوزراء لتسويق إنجازتهم، حيث شعر الشعب بإنجازات الوزراء ودور المجلس تحت قيادة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

وتابع وكيل النواب، أن دور الانعقاد الأول شهد أيضًا حالة من التناغم بين جميع الأحزاب داخل المجلس وهي حالة نادرة في الحياة السياسية والحزبية لكنها تحققت داخل المجلس الحالي تحت خط وهدف واحد وهو "تحيا مصر"، الذي وضعته القيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس السيسي.

وأكد أن هذا التناغم ظهر في المنظومة التشريعية وحجم القوانين والتشريعات التي أقرها المجلس ولمست جميع المجالات خاصة المجال الاقتصادي، قائلًا: "نتحدث عن رؤى كبيرة وثقافة جديدة لمصر حققها الرئيس السيسي والتي كانت بحاجة إلى تشريعات لخدمة هذه الرؤى كانت منطومة".

واستطرد النائب محمد أبو العينين: "مجلس النواب حقق انطلاقة غير تقليدية كما حقق العديد من الإنجازات ومنها مناقشة 3500 سؤال برلماني وإقرار 155 قانون كما شهدت تمثيل نيابي كبير من المرأة والتي وصلت مقعدها إلى أكثر من 25% كما شهد مشاركة متميزة من الشباب وعلى رأسهم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشباب حزب مستقبل وطن".

واختتم أبو العينين:" دور الانعقاد الأول يعد انطلاقة قوية نحو الجمهورية الجديدة بفكر جديد يوصلنا إلى مصاف العالم المتقدم، كما شهدت الدولة طاقات متفجرة بكافة ربوع مصر، سعيد بالإشادات الدولية ومقارنة مصر بالدول المتقدمة ما يبشر بمستقبل واعد"، موجها التحية والتقدير لجميع قيادات حزب مستقبل وطن خاصة زعيم الأغلبية البرلمانية النائب أشرف رشاد.