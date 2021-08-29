ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مع راكب قادم من لبنان بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل، كانت مع راكب مصري لدي وصوله من لبنان، أخفاها بين طيات ملابسه لتضليل رجال الجمارك، وتم ضبطه وتحرير محضر.

استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الشرق الأوسط، والقادمة من بيروت،وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة داخل الحقائب، كلف أحمد عافية مدير الحركة المشرف على صالة الوصول، سامي نبيل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط ٤٢٣ عبوة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس بالحقائب.

وأمر احمد عبد المطلب مدير ادارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.