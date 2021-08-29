طلب برلماني بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير قناة السويس والمنطقة الاقتصادية

(مصراوي):

طالب الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكل مرافقها؛ لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة للقناة على مستوى حركة التجارة العالمية.

وأشاد عبدالحميد، في بيان له اليوم الاثنين، بالتكليفات الرئاسية الحكومة بتركيز الأهداف الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعظيم الفرص الاستثمارية بها وتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، مع التركيز على ضغط مدد التنفيذ الخاصة بإنشاء المناطق الصناعية، فضلًا عن إيلاء أهمية متزايدة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر والصناعات المغذية لها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك مواكبةً للتطور العالمي في صناعة السيارات الكهربائية وتنامي الاعتماد عليها، وفي إطار خطة الدولة لتعظيم الاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال إنتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء، وتلبية احتياجات السوق المصرية في هذا الصدد.

وقال النائب إن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيجعل هذه المنطقة من أهم المناطق الاستثمارية والصناعية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وإفريقيا وسيحول مصر إلى مركز إقليمي كبير في مختلف الصناعات الاستراتيجية والمهمة، معربًا عن ثقته التامة في قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية الخاصة بالمجرى الملاحي لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ لمتابعة أداء ونشاط هيئة قناة السويس، وكذلك مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المشتركة بينهما في ما يخص تطوير المحور الاقتصادي للقناة.​