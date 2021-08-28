تعمل بنظام التحكم عن بعد.. طلاب هندسة المنصورة يبتكرون غواصة متعددة المهام باسم "سلسبيل"

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دعم التعاون بين المعاهد البحثية والجامعات المصرية خاصة في مجال دعم البرامج التطبيقية والتدريب العملي بهدف رفع كفاءة طلاب الجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، تلقى الوزير تقريرًا من الدكتور عمرو زكريا حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول تجربة تشغيل واختبار غواصة طلاب كلية الهندسة بجامعة المنصورة على سفينة الأبحاث "سلسبيل" التابعة للمعهد، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة.

وأشار التقرير، إلى أن طلاب هندسة المنصورة تمكنوا من ابتكار غواصة متعددة المهام يتم التحكم فيها عن بعد قادرة على الكشف عن أعطال السفن وتنفيذ عمليات الصيانة لها بالإضافة إلى حماية وتنظيف البيئة البحرية وإنقاذ الشعاب المرجانية والكائنات البحرية عن طريق إزالة الملوثات البيئية.

وذكر التقرير قيام فريق من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد والفريق المصمم والمصنع للغواصة من جامعة المنصورة بتجربة تشغيل واختبار الغواصة على ظهر سفينة الأبحاث العلمية "سلسبيل"؛ للعمل على تطوير ورفع كفاءة أداء الغواصة وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة على ظهر السفينة من خلال أحدث الإمكانات والمعدات وذلك عن طريق البرامج التدريبية المخصصة من قبل المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وفي إطار التعاون بين المعهد والجامعات المصرية.