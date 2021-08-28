إذا كنت من سكان هذه المحافظات.. انتظر قوافل وزارة الصحة المجانية

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ‎اليوم وغدًا للكشف والعلاج مجانًا في جميع التخصصات الطبية.



وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "القوافل ستجوب محافظات دمياط والغربية والجيزة"، مشيرة إلى إمكانية مد هذه القافلة ليوم 31 أغسطس الجاري.

وشملت التخصصات‎ نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية خدمات الآشعة والتحاليل.

​