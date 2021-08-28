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إذا كنت من سكان هذه المحافظات.. انتظر قوافل وزارة الصحة المجانية

08:30 ص السبت 28 أغسطس 2021
إذا كنت من سكان هذه المحافظات.. انتظر قوافل وزارة الصحة المجانية

قوافل وزارة الصحة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ‎اليوم وغدًا للكشف والعلاج مجانًا في جميع التخصصات الطبية.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "القوافل ستجوب محافظات دمياط والغربية والجيزة"، مشيرة إلى إمكانية مد هذه القافلة ليوم 31 أغسطس الجاري.

وشملت التخصصات‎ نساء وولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الرمد، الأسنان، القلب، الجلدية خدمات الآشعة والتحاليل.

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قوافل وزارة الصحة وزارة الصحة مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة

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