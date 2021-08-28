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الثلاثاء.. مناقشة "قنال لا تعرف المحال" بالمركز الدولي للكتاب

06:00 ص السبت 28 أغسطس 2021
الثلاثاء.. مناقشة "قنال لا تعرف المحال" بالمركز الدولي للكتاب

أرشيفية

ينظم المركز الدولي للكتاب التابع للهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، حفل توقيع وندوة لمناقشة كتاب الأطفال "قنال لاتعرف المحال" تأليف سماح أبو بكر عزت، رسوم سالي سمير، في السادسة مساء يوم الثلاثاء المقبل 31 أغسطس بالمركز الدولي للكتاب خلف دار القضاء العالي.

ويشارك في المناقشة الشاعر الكبير أحمد سويلم، نشوى الحوفي، ويدير الندوة الدكتور أشرف قادوس.

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المركز الدولي للكتاب هيثم الحاج علي ???كتاب الأطفال قنال لاتعرف المحال

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