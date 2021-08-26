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قرار حكومي.. صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق

03:32 م الخميس 26 أغسطس 2021
قرار حكومي.. صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على صرف معاش ثابت ودعم مادي للاعبي فريق كرة السرعة بمركز شباب دسوق، الذين تعرضوا لحادث مروري أليم، بالإضافة إلى صرف أجهزة تعويضية، وذلك في ضوء ما عرضه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على المجلس بهذا الخصوص.

كما وافق مجلس الوزراء على إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة قبل العمل بقانون الخدمة المدنية.​

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء صرف معاش ثابت مركز شباب دسوق

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