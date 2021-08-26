مصر تشارك في تجربة سريرية على 3 أدوية لعلاج كورونا.. وإشادة من الصحة العالمية

كتب- أحمد جمعة:

وافقت وزارة الصحة والسكان، على الانضمام إلى تجربة التضامن السريرية التي تقودها منظمة الصحة العالمية، على 3 أدوية محتملة لعلاج كورونا.

وستقيّم التجربة 3 أدوية محتملة لعلاج الإصابة بكورونا: وهي الأرتيسونات والإيماتينيب والإنفليكسيماب، بهدف الحماية من الإصابة بالأعراض الوخيمة التي تقتضي الاحتجاز بالمستشفيات أو تؤدي إلى الوفاة.

وأشادت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، بانضمام مصر إلى تجربة التضامن السريرية.

وتُستعمل هذه الأدوية لعلاج حالات أخرى، فعلى سبيل المثال تُستعمل الأرتيسونات لعلاج الملاريا الوخيمة، والإيماتينيب لعلاج بعض أنواع السرطان، والإنفليكسيماب لعلاج أمراض تصيب جهاز المناعة، مثل مرض كرون والتهاب المفاصل الروماتويدي.

وتبرعت بالأدوية الشركات التي تصنعها لغرض إجراء التجربة.

ويشارك في التجربة الجديدة، آلاف الباحثين بأكثر من 600 مستشفى في 52 بلداً، أي بزيادة قدرها 16 بلداً مقارنة بعددها في المرحلة الأولى من إجراء التجربة.

ويشارك فيها آلاف الباحثين بأكثر من 600 مستشفى في 52 بلداً، أي بزيادة قدرها 16 بلداً مقارنة بعددها في المرحلة الأولى من إجراء التجربة.