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وظائف مترو الأنفاق.. رواتب تصل لـ7000 جنيه ولا يشترط الخبرة

01:34 م الخميس 26 أغسطس 2021
وظائف مترو الأنفاق.. رواتب تصل لـ7000 جنيه ولا يشترط الخبرة

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:

أعلنت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، عن حاجتها لشغل وظائف قائد مترو "سائق".

وحددت الشركة في إعلانها عدة شروط للتقديم على الوظائف، وجاءت كالتالي:

1- نظام العمل (6 أيام عمل أسبوعيًا + يوم راحة بنظام الشيفتات/ 8 ساعات للشيفت).

2- لا يشترط خبرة سابقة في قيادة المترو والقطارات.

3- المؤهل: فوق متوسط أو مؤهل عالٍ (يشترط تخصص إلكترونيات وميكانيكا).

4- العمر يبدأ من 21 إلى 40 سنة.

5- الموقف من التجنيد.

6- تدريب مدفوع الأجر شامل مكثف على الوظيفة، وقيادة المترو.

7- تأمين طبي واجتماعي.

- الراتب خلال فترة التدريب 4,500 جنيه.

- الراتب بعد اجتياز فترة التدريب: 7,000 جنيه.

على الراغبين للتقديم في المسابقة إرسال السيرة الذاتية موضحًا كلمة "سائق مترو" في العنوان على الإيميل التالي:

recruitment@ratpdev.com

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