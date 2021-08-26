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"لا تستخفوا بالأعراض".. استشاري مناعة يحذر من عدوى شهري سبتمبر وأكتوبر

12:05 م الخميس 26 أغسطس 2021
"لا تستخفوا بالأعراض".. استشاري مناعة يحذر من عدوى شهري سبتمبر وأكتوبر

أمجد الحداد

كتب- أحمد جمعة:

حذَّر الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من الاستهانة بأعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الحداد لمصراوي: "خطورة الفترة المقبلة تتمثل في أن شهري سبتمبر وأكتوبر يمثلان موسم انتشار البرد والإنفلونزا، وبالتوازي مع الموجة الرابعة فهذا يجعل هناك تشابه في الأعراض".

وأضاف: "البعض قد يستخف بالأعراض معتقدًا أنها نزلة برد في حين تكون كورونا، وبالتالي يجب الحذر".

وشهدت مصر خلال الأيام الماضية، ارتفاعا ملحوظا في إعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة.

أمجد الحداد فيروس كورونا المصل واللقاح وزارة الصحة

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