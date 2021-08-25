بالفيديو والصور.. رئيس الوزراء على السقالات في معبد الكرنك
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كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- كريم أحمد:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء فيديو للدكتور مصطفى مدبولي وهو يتسلق السقالات في معبد الكرنك.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصل إلى محافظة الأقصر منذ قليل؛ لمتابعة استعدادات احتفالية إعادة ترميم طريق الكباش.
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