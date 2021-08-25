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المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية

10:27 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
المقاولون العرب تفوز بمشروع طريق بالكونغو الديمقراطية

المقاولون العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس سيد فاروق رئيس شركة المقاولون العرب عن فوز الشركة بمشروع إنشاء طريق بجمهورية الكونغو الديمقراطية، بطول 150 كم، ويتضمن إنشاء ٣ كبارٍ بأطوال مختلفة لتقاطعات الطريق، وكذلك إنشاء 33 عملًا صناعيًا لصرف مياه الأمطار وحماية الطريق.

وأضاف رئيس المقاولون العرب أن الطريق يربط بين مقاطعتى كامويشا وكانجا وتبلغ تكلفته 110 ملايين يورو، بتمويل من صندوق التنمية الأوروبى.

وكشف فاروق أن الشركة بدأت مؤخرًا في تنفيذ مشروع إنشاء وتأثيث مبنى وزارة الدفاع الوطني الكونغولية بالعاصمة كينشاسا، والذي فازت به خلال مناقصة، ويتكون من 5 طوابق.

واختتم المهندس سيد فاروق بأن المقاولون العرب فى الكونغو الديمقراطية قد اكتسبت ثقة العملاء كنتيجة لجودة الأعمال التي تنفذها، والالتزام بمواعيد التسليم، لافتًا إلى أن الشركة تنتهي حاليًا من تنفيذ طريق باتشامبا لوانجي، وعدد من الطرق الداخلية بمدينة كينشاسا، وكذلك تطوير شبكة ومحطة المياه بمدينة أوفيرا.

المقاولون العرب الكونغو الديمقراطية المهندس سيد فاروق مشروع إنشاء طريق

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