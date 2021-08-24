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القاهرة 32.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 9 مناطق

01:14 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
القاهرة 32.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة الآن على 9 مناطق

الطقس

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم ٣٥ درجة، كما تكون درجات الحرارة وسرعة الرياح الآن على النحو التالي:

- القاهرة 32 درجة، وسرعة الرياح 3 عقد.

- الإسكندرية 30 درجة، وسرعة الرياح 9 عقد.

- مطروح 29 درجة، وسرعة الرياح 8 عقد.

- بورسعيد 29 درجة، وسرعة الرياح 10 عقد.

- أسيوط 36 درجة، وسرعة الرياح 11 عقدة.

- الأقصر 37 درجة، وسرعة الرياح 13 عقدة.

- أسوان 39 درجة، وسرعة الرياح 9 عقد.

- الغردقة 36 درجة، وسرعة الرياح 16 عقدة.

- شرم الشيخ 36 درجة، وسرعة الرياح 12 عقدة.

الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة

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