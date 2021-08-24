المقاولون العرب تنشر أحدث صور لتنفيذ مونوريل 6 أكتوبر
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت شركة المقاولون العرب، أحدث صور لتنفيذ مشروع مونوريل السادس من أكتوبر، والذي تنفذه الشركة، تحت إشراف وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق.
وقالت الشركة على الصفحة الرسمية لها بموقع فيس بوك: يمتد المونوريل من مدينة ٦ أكتوبر حتى محطة وادي النيل بالمهندسين بطول ٤٣ كم.
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