للمرة الأولى.. الأوقاف: إحلال وتجديد وصيانة 1800 مسجد في عام واحد

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (10) مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، و اثنين صيانًة وترميمًا، الجمعة المقبلة.

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه بذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه ( 1650 )، منها ( 1510 ) (إحلالًا وتجديدًا)،

و( 140 ) صيانة وترميمًا، إضافة إلى أكثر من 150 صيانة وترميمًا تم تنفيذها بمعرفة وإشراف المديريات الإقليمية، ليبلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وترميمه من 7 سبتمبر 2020م حتى 27 أغسطس 2021م أكثر من 1800 مسجد.