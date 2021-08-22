Masrawy logo white

​مخالفات البناء.. هل يجوز التصالح على مخالفات اشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق؟

09:00 ص الأحد 22 أغسطس 2021
​مخالفات البناء.. هل يجوز التصالح على مخالفات اشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق؟

مخالفات البناء

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإصدار الثاني من كتيب الرد على الاستفسارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق القانون.

وتلقت الوزارة أسئلة تتعلق بمدى جواز التصالح على أعمال البناء المخالفة في حالة وجود مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق.

وأوردت الإسكان ردها قائلة، إنه تطبيقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون أصدر وزير الإسكان القرارات أرقام 682 لسنة 2019، و871 لسنة 2019، و842 لسنة 2019، باشتراكات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق.

ووفق القرارات السابقة يقوم ممثل وزارة الداخلية "إدارة الحماية المدنية" باللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون على التحقق من هذه الاشتراطات قبل الموافقة على طلب التصالح.


اقرأ أيضًا:

مخالفات البناء.. طريقتان لسداد غرامات التصالح (مدن وقرى)
مخالفات البناء| هل تعفى المباني الخدمية من رسوم التصالح؟
نموذج 10 تصالح.. ننشر الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة مطابقة أعمال بناء "مستند"
إقرار وسداد رسوم.. 3 خطوات لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء في القرى

مخالفات البناء وزارة الإسكان الحماية المدنية كود الحريق

الخبر التالى:

شديد الحرارة والعظمى تصل 42 درجة.. تفاصيل طقس اليوم الأحد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا