​مخالفات البناء.. هل يجوز التصالح على مخالفات اشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق؟

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإصدار الثاني من كتيب الرد على الاستفسارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع وفق القانون.

وتلقت الوزارة أسئلة تتعلق بمدى جواز التصالح على أعمال البناء المخالفة في حالة وجود مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية وكود الحريق.

وأوردت الإسكان ردها قائلة، إنه تطبيقا للمادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون أصدر وزير الإسكان القرارات أرقام 682 لسنة 2019، و871 لسنة 2019، و842 لسنة 2019، باشتراكات تأمين المباني والمنشآت القائمة من أخطار الحريق.

ووفق القرارات السابقة يقوم ممثل وزارة الداخلية "إدارة الحماية المدنية" باللجنة الفنية المنصوص عليها بالمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون على التحقق من هذه الاشتراطات قبل الموافقة على طلب التصالح.



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