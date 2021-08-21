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العظمى في القاهرة 38.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

10:39 م السبت 21 أغسطس 2021
العظمى في القاهرة 38.. الأرصاد تكشف طقس الأحد

الطقس

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأحد، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء ليلًا.

وقالت هيئة الأرصاد، إن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد:

القاهرة: العظمى 36 – المحسوسة 38 - الصغرى 26

الإسكندرية: العظمى 32 – المحسوسة 35 - الصغرى 25

مطروح: العظمى 31 – المحسوسة 34 - الصغرى 25

الزقازيق: العظمى 36 – المحسوسة 38 - الصغرى 26

سوهاج: العظمى 39 – المحسوسة 40 - الصغرى 25

اسوان: العظمى 42 – المحسوسة 43 - الصغرى 27

حلايب: العظمى 36 – المحسوسة 39 - الصغرى 28

هيئة الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة الطقس اليوم

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