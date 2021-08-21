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غدا.. محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة

12:35 م السبت 21 أغسطس 2021
غدا.. محافظ القاهرة يكرم أبطال أولمبياد طوكيو وأوائل الثانوية العامة

اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

تنظم محافظة القاهرة صباح غدا الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 حفلا لتكريم أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء المحافظة.

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم السبت: سيقوم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بتكريم أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أولمبياد طوكيو من أبناء محافظة القاهرة.

ويشمل التكريم كل من: فريال عبدالعزيز وأحمد الجندي وجيانا فاروق، على أن يكون ذلك في تمام الساعة 10:30 صباح يوم غد الأحد الموافق 22 أغسطس 2021 بديوان عام المحافظة.

ويعقب هذا التكريم، تكريما آخر لأوائل الجمهورية الناجحين في الثانوية العامة من أبناء محافظة القاهرة في تمام الساعة 1:30 ظهرا.

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