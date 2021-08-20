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شيخ الأزهر ينعى زوجة أستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة

03:02 م الجمعة 20 أغسطس 2021
شيخ الأزهر ينعى زوجة أستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، الحاجة منى مراد، فقيدة عائلة الحساسنة، والتي وافتها المنية فجر اليوم الجمعة.

وتقدم فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الجمعة، بخالص العزاء والمواساة، إلى زوج الفقيدة الدكتور عبده زايد، الأستاذ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وعائلتها الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتقبَّل الفقيدة مع الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يربط على قلوب أبنائها وبناتها.

أحمد الطيب شيخ الأزهر عائلة الحساسنة عبده زايد

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