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اليابان تمنح مصريا وسام الكنز المقدس لتفانيه طوال فترة عمله بسفارتها في جنيف

01:25 م الخميس 19 أغسطس 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

كرم السفير الياباني إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة في جنيف نيابة عن إمبراطور اليابان، المهندس محمد بيبرس من أبناء الجالية المصرية بسويسرا، بمنحه وسام الكنز المقدس ذو الأشعة الفضية.

وبحسب بيان اليوم، تم منحه أيضا شهادة شكر وتقدير منحة من اليابان إمبراطورا ودولةً؛ نظرا لتفانيه على مدى 37 عاما فترة عمله بسفارة اليابان، وذلك في احتفالية أقامتها السفارة بالمدينة السويسرية جنيف.

وأشاد السفير الياباني خلال الاحتفالية وفقا لبيان وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، بالدور الذي قام به المهندس بيبرس طوال فترة 37 عاما عمله بالسفارة، كان فيها قدوة ومثالا يحتذى به.

من جهته، وجه المهندس محمد بيبرس كلمة شكر لإمبراطور اليابان وسفيرها اليابان إيشيرو أوجاساراوا رئيس البعثة على هذا التكريم المشرف الذي كان له عظيم الأثر في نفسه.

وفي ختام الاحتفالية، هنأ أبناء الجالية المصرية في جنيف المهندس محمد بيبرس وأفراد عائلته؛ بهذه المناسبة السعيدة التي تعد فخرا لكل المصريين.

سفير اليابان الكنز المقدس إيشيرو أوجاساراوا محمد بيبرس سويسرا

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