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غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بمدينة 15 مايو لأعمال الصيانة

10:11 ص الخميس 19 أغسطس 2021
غدًا.. قطع المياه ببعض المناطق بمدينة 15 مايو لأعمال الصيانة

قطع المياه

كتب- مصراوي:

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن قطع المياه عن المرحلتين الأولى و الثالثة و المنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۰، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/٢١.

وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظرًا لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبًا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.​

قطع المياه المهندس السيد همام مدينة 15 مايو المنطقة الصناعية

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