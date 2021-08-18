القابضة للمياه تنظم دورة تدريبية لتأهيل الكوادر المتخصصة في الطاقة المتجددة

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كتب- محمد عبدالناصر:

نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، دورة تدريبية في مجال "إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، لتدريب العاملين بإدارات الكهرباء وترشيد الطاقة بالشركات التابعة، وهى: (المنيا - بنى سويف- أسيوط - سوهاج- قنا - البحر الاحمر)، وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للتدريب بالشركة القابضة وقطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة لتلبية الاحتياجات التدريبية للعاملين بالشركات التابعه وتفعيل الاستفادة القصوى ونقل الخبرات العلمية والعملية للعاملين بالشركات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالاهتمام بالتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية، لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية مع أسبقية التنفيذ فى المبانى الإدارية، مع التركيز على تدريب العاملين بالشركات التابعة لاكتساب مهارات وخبرات جديدة فى هذا المجال.

واستضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا الدورة التدريبية التى تنفذها إدارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة، والتى تهدف إلى متابعة التشغيل الأمثل للمحطات وإجراءات الصيانة في مواعيدها والحفاظ على أعلى كفاءة للمحطات و توليد أقصى قدرات ممكنة منها والحفاظ عليها كأصول واستثمارات.

وحضر المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية والتي شملت الجانبين العملي والنظري على تصنيع تكنولوجيا الخلايا الفوتوفولتية وتصميم المحطات والتشغيل والصيانة المثلى لها.

حيث صرح الشهاوى أن الشركة بدأت في الإعتماد على الطاقة الشمسية بالمبنى الإداري للشركة واحدى المحطات وجاري التوسع في هذه المحطات ليشمل كافة فروع الشركة

مؤكدًا أن الشركة لديها خطة طموحه لاستغلال الأصول والعمل على ترشيد الطاقة والإكتفاء الذاتى لتوفير النفقات الخاصة بالكهرباء.