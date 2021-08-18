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تلقيت رسالة منه.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

10:24 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
تلقيت رسالة منه.. طارق الشناوي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

طارق الشناوي

كتب - مينا غالي:

كشف الناقد الفني الكبير طارق الشناوي تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي.

وقال الشناوي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمدلله صديقي العزيز والإعلامي الكبير وائل الإبراشي يتماثل تماما للشفاء، جاءتني قبل ثوان رسالة مطمئنة من وائل أردت أن أشارككم فرحتي باقتراب عودة صديق العمر لجمهوره العريض."

وكان الإبراشي قد أصيب بفيروس كورونا منذ ثمانية أشهر استلزمت بقاءه في المستشفى لعدة أشهر، ثم عاد لمنزله ليواصل رحلة علاجه من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وائل الابراشي طارق الشناوي فيروس كورونا

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