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الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

06:24 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أ ش أ

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

صرح بذلك اليوم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

مدينة العدالة العاصمة الإدارية الرئيس السيسي

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