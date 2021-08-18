الرئيس السيسي يوجه بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة في محيط كل من الحي الحكومي والبرلمان ومجلس الشيوخ، لتتكامل رموز السلطات الرئيسية في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، في نطاق جغرافي واحد ترسيخاً لأركان الجمهورية الجديدة بكافة مكوناتها.

صرح بذلك اليوم السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.