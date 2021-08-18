برلماني: اختفاء مجموع 100% من نتيجة الثانوية يمثل عودة لمسار التعليم الحقيقي

كتب- نشأت علي:

قال النائب جمال حلمي السعيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، إن اختفاء مجموع 100% من نتيجة الثانوية العامة، التي أعلنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أمس، يمثل عودة لمسار التعليم الحقيقي في مصر.

وأضاف السعيد، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء: مفيش دولة في العالم بتشهد نتائج 100% أو 101%، لافتًا إلى أن ما كان يحدث من نتائج غير منطقي.

وأكد النائب أن منظومة التعليم في مصر بدأت تنتهج النهج الصحيح من خلال وضع نظام جديد يعتمد على تأهيل الطلاب إلى منافسة سوق العمل؛ ليس المحلي فقط، بل يمتد إلى الأقليمي والعالمي، متابعًا بأن ذلك النهج حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إيصاله للجميع في كثير من خطاباته.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خبير في منظومة التربية والتعليم؛ وهو ما انعكس على ثقة القيادة السياسية في الوزير.

ووجه عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، التهنئة إلى جميع طلاب الثانوية العامة الناجحين، متمنيًا لهم التفوق في المرحلة الجامعية، ومطالباً أولياء الأمور بضبط النفس.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن نتيجة الثانوية العامة في مؤتمر صحفي ظهر الأمس الثلاثاء، وإتاحتها للطلاب على الموقع الإخبارية عقب المؤتمر، وعلى موقع وزارة التربية والتعليم في تمام الساعة السادسة مساء.