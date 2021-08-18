Masrawy logo white

الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة بينها الطوارئ الطبية والصكوك السيادية

03:24 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
الرئيس السيسي يصدق على قوانين جديدة بينها الطوارئ الطبية والصكوك السيادية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية اليوم، على عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، بينها الطوارئ الطبية والصكوك السيادية​.

وجاءت القوانين على النحو التالي:

القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقوانين رقم 48 لسنة 1979 والقانون رقم 138 لسنة 2021 باصدار قانون الصكوك السيادية والقانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

كما شملت القوانين، القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الاحكام الخاصة بالقطن والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وجاءت تفاصيل القوانين على النحو التالي:

الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الجريدة الرسمية الصكوك السيادية?

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا