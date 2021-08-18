حدث ليلاً| الكهرباء: محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة.. وعناصر طالبان بالملاهي

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الكهرباء: محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة وسيكون هناك أكثر من محطة

قال أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية لن تكون الوحيدة وسيكون هناك أكثر من محطة، مؤكدًا أن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حصلت على إذن قبول الموقع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

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مساعد وزير الداخلية الأسبق: لن يتم توقيع أي غرامات تتعلق برائحة السيارة

نفى اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الشرطة المتخصصة، صحة ما يتم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية بشأن توقيع غرامة على رائحة السيارة، مؤكدًا أنها شائعات لا أساس لها من الصحة.

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استطلاع: تباين الآراء حول توقيت مغادرة القوات الأمريكية لأفغانستان

كشف استطلاع حديث للرأي، أجرته مؤسسة "إنسايدر" الأمريكية، عن تباين الآراء حول الوقت الذي كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تنسحب فيه من أفغانستان.

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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال هايتي إلى 1941 شخصًا

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب هايتي يوم السبت الماضي من 500 إلى 1941.

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واشنطن ولندن: اجتماع لقادة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو لمناقشة الوضع في أفغانستان.

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الجيش اللبناني يلقي القبض على شخصين حاولا الحصول على الوقود بالسلاح

سيطر الجيش اللبناني على أعمال الشغب التي شهدتها منطقة محلة الكفاءات بالعاصمة بيروت إثر خلاف بمحطة وقود جبل عامل أسفر عن إطلاق نيران على المحطة وسقوط مصابين.

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انخفاض يصل لـ10%.. وزير التعليم العالي يكشف ملامح تنسيق الجامعات 2021

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المتوقع انخفاض قبول الطلاب بالكليات من 7 إلى 10%، مشيرا إلى أن كليات القطاع الطبي سيلتحق بها الحاصلون على 80%.

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انخفاض 3 درجات.. الأرصاد توضح أسباب اعتدال الطقس ونسب الرطوبة

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية، تشهد بدءًا من اليوم الثلاثاء انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بحوالي درجتين إلى 3 درجات لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

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هنتعود على الأرقام الجديدة.. وزير التعليم: "اللي جاب 60% شاطر جدًا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن دليل النجاح في الثانوية العامة ليس تحقيق أرقاما كبيرة، ولكن النجاح يكون عن طريق مكانه في أي مستوى من الفهم.

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قائد بالجيش الألماني في أفغانستان يقلل من آمال إجلاء موظفين محليين

قلل ماركوس جروتيان قائد بالجيش الألماني من آمال إجلاء موظفين محليين من أفغانستان إلى ألمانيا.

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أحمد موسى: أمريكا شحنت كلاب الحراسة على الطائرات وتركوا الأفغان

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، مشاهد وصور تظهر جلوس أحد كلاب الحراسة الأمريكية في مقعد طائرة عسكرية أثناء عملية إجلاء الرعايا من أفغانستان، بينما يتكدس مئات المواطنين الأفغان المتعاونين مع أمريكا خلال سنوات عدة داخل جزء من الطائرة.

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قائد أمريكي يزور مطار كابول ويؤكد أن حماية المدنيين الأمريكيين وشركائهم "أولوية قصوى"

زار قائد القيادة الأميركية الوسطى الجنرال فرانك ماكينزي مطار كابول اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

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السيطرة على حرائق قرب القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

تمت السيطرة على الحرائق التي اجتاحت مساحات حرجية قرب القدس منذ عصر الأحد، وفق ما أعلنت أجهزة الإطفاء الثلاثاء في بيان.

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الرئيس الجزائري يثمن جهود الحماية المدنية في السيطرة على حرائق الغابات

ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جهود أفراد ومنتسبي الحماية المدنية، إثر الحرائق المروعة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، معربًا عن شكره وعرفانه من احترافية في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن تلك الجهود ستبقى محفوظة في ذاكرة الشعب الجزائري إلى الأبد.

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طالبان تعلن "نهاية الحرب" وتؤكد تقديرها لحقوق المرأة واحترام حرية الصحافة

أعطى الثلاثاء المتحدث باسم طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، في أول مؤتمر صحفي تعقده الحركة في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوط كامل البلاد في أيدي مقاتليها، تطمينات وتعهدات باحترام حرية الصحافة وبعدم اضطهاد الصحافيين في البلاد، كما أكد أن النساء سيسمح لهن بمواصلة عملهن شرط وضعهن الحجاب أو غطاء للشعر، وأعلن مجاهد "نهاية الحرب" في البلاد والعفو عن جميع الخصوم. كما قال المتحدث باسم المكتب السياسي للجماعة في الدوحة سهيل شاهين إن ارتداء المرأة للبرقع بات اختياريا لكن على المرأة أن ترتدي الحجاب على الأقل. يأتي ذلك في إطار محاولة الحركة التقرب من المجتمع الدولي والحصول على اعتراف بشرعيتها في الحكم.

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إسرائيل تشكر الرئيس الفلسطيني على المساعدة في إخماد حرائق القدس

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الثلاثاء، الشكر للسلطة الوطنية الفلسطينية للمساعدة في مكافحة حريق غابات هائل أتى على مساحات واسعة في جبال القدس.

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واشنطن: أي علاقة مستقبلية مع طالبان ستحددها الأفعال

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، على أن أي علاقة مستقبلية مع طالبان ستحددها الأفعال وأن واشنطن تريد أن تراها تفي بتعهداتها للشعب، حسبما ذكرت "الشرق".

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البيت الأبيض: طالبان تعد بـ"عبور آمن" للمدنيين ومفاوضات حول الجدول الزمني للإجلاء

أعلن البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن لم يتحدث إلى أي من القادة الدوليين منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول، حسبما ذكرت "فرانس برس".

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عناصر طالبان في مدينة للملاهي.. ومغردون: "استراحة مقاتل" (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تظهر أشخاصًا يرتدون زيا مشابها لملابس عناصر طالبان، زعموا أنهم عناصر بالحركة. وتظهر الفيديوهات التي التقطت في مدينة للملاهي عناصر الحركة وهم يلهون ويلعبون بالألعاب المختلفة في المدينة، ولاقت انتشارًا واسعًا على "تويتر".

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