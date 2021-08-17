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عناصر طالبان في مدينة للملاهي.. ومغردون: "استراحة مقاتل" (فيديو)

10:36 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
عناصر طالبان في مدينة للملاهي.. ومغردون: "استراحة مقاتل" (فيديو)

عناصر طالبان في مدينة ملاهي

وكالات:

أحداث متسارعة شهدتها العاصمة الأفغانية كابول، بعد سيطرة حركة طالبان على المدينة، وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور للحياة في العاصمة بعد اجتياح طالبان لها.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات تظهر أشخاصًا يرتدون زيا مشابها لملابس عناصر طالبان، زعموا أنهم عناصر بالحركة.

وتظهر الفيديوهات التي التقطت في مدينة للملاهي عناصر الحركة وهم يلهون ويلعبون بالألعاب المختلفة في المدينة، ولاقت انتشارًا واسعًا على "تويتر".

وغرد أشخاص تعليقًا على الفيديو قال أحدهم ساخرًا: "استراحة مقاتل.. مقاطع متداولة لمسلحي حركة طالبان وهم يستمتعون باللعب في الملاهي بعد سيطرتهم على العاصمة الأفغانية كابول".

وقال آخر: "مقاتلين طالبان في الملاهي بعد قتال 20 سنة"، بينما علق شخصًا قائلاً: "إنتم ليه ظالمين طالبان الارهابية ما هما حلوين اهو وبيلعبوا نفسهم في الملاهي".

ولاقت الفيديوهات والصور المنتشرة تعليقات مختلفة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان في أعقاب قرار بايدن سحب القوات الأمريكية منها بعد حرب دامت 20 عامًا.

مدينة ملاهي كابول حركة طالبان

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