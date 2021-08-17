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قائد بالجيش الألماني في أفغانستان يقلل من آمال إجلاء موظفين محليين

10:25 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
قائد بالجيش الألماني في أفغانستان يقلل من آمال إجلاء موظفين محليين

الجيش الألماني

برلين - (د ب أ)

قلل ماركوس جروتيان قائد بالجيش الألماني من آمال إجلاء موظفين محليين من أفغانستان إلى ألمانيا.

وقال جروتيان، من شبكة رعاية الموظفين الأفغان اليوم الثلاثاء:" إذا تمكنا من إنقاذ أي شخص، فإننا سنكون محظوظين للغاية".

وأضاف جروتيان أن طالبان أحاطت المطار في كابول" وكل ثانية وكل دقيقة وكل ساعة تصل إلينا رسائل لا حصر لها"، وقال إنه لن ينسى أبدا هذه الدعوات للمساعدة.

وتحدث جروتيان الذي يعمل لصالح الجيش في أفغانستان عن مسؤولية الساسة وقال إن الساسة والبيروقراطيين نفذوا ببساطة القواعد ولم يقدموا المساعدة .

وتابع :" البيروقراطية حتى النهاية، وإذا لم تملأ الطلب الصحيح ثلاث مرات، فلن يُلْقَى إليك طوق النجاة"، ورأى أنه إذا تم العمل بدلا من ذلك على بذل محاولة لإنقاذ حياة الأشخاص ، فعندئذ ما كان الحديث سيصبح عن 8000 شخص سيتم تركهم في أفغانستان بل ربما عن 30 شخصا فقط.

الجيش الألماني فغانستان لمانيا ابول رلين

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