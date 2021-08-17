الرئيس الجزائري يثمن جهود الحماية المدنية في السيطرة على حرائق الغابات

الجزائر - (أ ش أ)

ثمن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، جهود أفراد ومنتسبي الحماية المدنية، إثر الحرائق المروعة التي تعرضت لها البلاد مؤخرًا، معربًا عن شكره وعرفانه من احترافية في أداء مهامهم، ومؤكدًا أن تلك الجهود ستبقى محفوظة في ذاكرة الشعب الجزائري إلى الأبد.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء عن تبون، قوله: " في ظل الظروف الصعبة والأليمة التي مرت بها بلادنا في الفترة الأخيرة بعد الحرائق المروعة والمهولة التي مست عدة ولايات؛ لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بخالص آيات الشكر والعرفان لما بذلتموه من جهود مضنية وما أبديتموه من شجاعة وتفان لمجابهة هول الكارثة ونجدة أخواتكم وإخوانكم المتضررين وإسعاف المصابين والتخفيف عنهم".

وتابع الرئيس تبون، مخاطبًا أفراد الحماية المدنية: "لقد ضربتم من خلال تجندكم أروع الأمثلة في التضحية وأداء مهامكم الإنسانية النبيلة، فبلغتم في عيون شعبكم مبلغ المخلصين الأوفياء الذين يستحقون كل الإشادة والتقدير، وأبنتم عن معدن خالص لا يؤتاه إلا من تشرب بحق قيم التضحية التي أورثكم إياها أجدادكم من الشهداء الأبرار والمجاهدين المخلصين".