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واشنطن ولندن: اجتماع لقادة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

01:09 ص الأربعاء 18 أغسطس 2021
واشنطن ولندن: اجتماع لقادة مجموعة السبع بشأن أفغانستان الأسبوع المقبل

أرشيفية

واشنطن - (د ب أ)

ذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا أن قادة دول مجموعة السبع سيعقدون مؤتمرًا عبر الفيديو لمناقشة الوضع في أفغانستان.

وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تحدثا عبر الهاتف الثلاثاء واتفقا على عقد الاجتماع الافتراضي الأسبوع المقبل "لمناقشة استراتيجية ونهج مشتركين".

وأصدر مكتب جونسون بيانه الخاص الذي أكد فيه أن الزعيمين يتطلعان إلى عقد اجتماع لمجموعة السبع في الأيام المقبلة، حسبما ذكرت وكالة "برس أسوسيشن".

أفغانستان واشنطن قادة دول مجموعة السبع لندن

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