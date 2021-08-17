السيطرة على حرائق قرب القدس بعد عمليات إطفاء استمرت 52 ساعة

تل أبيب - (ا ف ب)

تمت السيطرة على الحرائق التي اجتاحت مساحات حرجية قرب القدس منذ عصر الأحد، وفق ما أعلنت أجهزة الإطفاء الثلاثاء في بيان.

وجاء في البيان "بعد جهود استمرت 52 ساعة تمت السيطرة على كل الحرائق قرب القدس".

وكان قد تم إجلاء مئات العائلات من عشر قرى غربي القدس في الأيام الثلاثة الماضية، وأتت الحرائق على 2500 هكتار من الأراضي الحرجية من دون أن تؤدي إلى وفيات، وفق أجهزة الإطفاء.

وكان قد أفيد الأحد عن اندلاع حريق في منطقة مشجّرة قرب القدس أدى إلى دخان كثيف بلغ وسط القدس.

والثلاثاء ساعد عناصر إطفاء فلسطينيون أجهزة الإطفاء الإسرائيلية في عمليات إخماد النيران، وقد رحّب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بالمبادرة متوّجها بالشكر للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجاء في تغريدة أطلقها غانتس بالعربية "أريد أن أشكر رئيس السلطة الفلسطينية، السيد محمود عباس، على مبادرته بإرسال رجال إطفاء جاؤوا لمساعدة إسرائيل اليوم، فالتضامن المتبادل وإنقاذ الأرواح هما مصلحتان مشتركتان لنا جميعاً".

بدوره أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الذي أجرى جولة بالمروحية فوق المنطقة التي اجتاحتها الحرائق بجهود عناصر الإطفاء شاكرا لهم "تفانيهم ومهنيتهم".

وشارك في عمليات إخماد النيران نحو 1500 عنصر إطفاء و20 طائرة أجرت أكثر من 400 طلعة، وفق أجهزة الإطفاء.

وقال المسؤول في جهاز الإطفاء ديدي سيمشي إن هذه الحرائق "ناجمة عن فعل بشري"، مشددا على أنه يتعذّر في الوقت الراهن معرفة ما إذا تعمّد أحدهم إشعالها أم نجمت عن "إهمال".

وتشهد إسرائيل في الصيف حرائق عدة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وفي الأسابيع الأخيرة شهد حوض المتوسّط حرائق عدة، خصوصا في اليونان وتركيا والجزائر حيث قضى منذ الإثنين العشرات جراء حرائق غابات.