ضبط ملهى ليلي مخالف.. الجيزة: حي العجوزة يشن حملات إشغالات صباحية

معهد البحوث الفلكية يستقبل وفدا من الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إن حي العجوز شن حملات إشغالات صباحية ومسائية بنطاق قطاع عجوزة (١) وعجوزة (٢)، وذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات اللواء ياسر سامي مدين رئيس حى العجوزة.

وأسفرت الحملات بحسب بيان، عن إزالة باب مخالف بالميزانيين بعقار بميدان سفنكس، بجانب ضبط ملهى ليلي مخالف بشارع شهاب.

وقامت أجهزة الحي، بحملة كلبشات شملت معارض السيارات بشارع السودان، وتم إصلاح كسر بعدد من مواسير المياه، وذلك في شارع الإعلام خلف مسرح البالون، وشارع المشروع مع شارع جاد خليل الصباغ، وشارع عيسى حمدي.

كما شملت الحملة، إصلاح كسر بمواسير صرف صحي، في شارع المنتصر مع شارع عبد المنعم رياض، وشارع عطبرة مع السودان، وشارع الثبات خلف مستشفى الموظفين، كما تمت أعمال تطهير وتسليك للبالوعات بشارع الغيث مع شارع الفالوجا.

وقام الحي أيضا، بكنس وتجريد ورفع مخلفات وتراكمات قمامة وأتربة بشارع الجهاد وشارع إسراء المعلمين وشارع عبد العزيز جاويش، وشارع الخليل بالعجوزة، وأيضا حول السلم الكهربائي بأرض اللواء، وشارع يمين المحور، وشارع الطريق الأبيض.