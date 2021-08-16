عوض تاج الدين عن "وائل الإبراشي": نعمل كل ما يمكن ليعبر من أزمة كورونا "فيديو"

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تدير ملف جائحة كورونا بنجاح كبير وحكمة، لافتًا إلى أنها نجحت في توفير اللقاحات والأجهزة والمعدات.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" من تقديم الإعلامي سيد علي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، أن مصر أتاحت الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة، وأسست مستشفيات العزل ومراكز التلقيح بمنتهى الكفاءة والإخلاص والانتماء.

وعلق تاج الدين على الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، قائلًا: "صديق عزيز وغالي ونعمل كل ما يمكن لعبوره من الأزمة"، لكنه رفض الحديث تفصيليًا عن حالته الصحية رغم سؤال سيد علي.