"الصحة النفسية": زيادة معدلات الاكتئاب والقلق لدى المراهقين خلال أزمة كورونا

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، عام 2021/2022، عاماً للصحة النفسية للمراهقين.

وبحسب بيان الأمانة، الأحد، يأتي ذلك للتغلب على العواقب السلبية لوباء كورونا وتأثيرها على الصحة النفسية للمراهقين وغيرهم.

وكشفت الأمانة عن استعدادها لعقد حملة ولإعداد المراهقين لمرحلة ما بعد الكورونا، مشيرة إلى ملاحظة الزيادة فى معدلات الاكتئاب والقلق وخاصة الرهاب الاجتماعي، مما أدى للاكتفاء بالعالم الافتراضي فى كثير من الحالات.

وقالت إن الحملة تستهدف فئات المراهقين وأسرهم حيث سيتم تكوين مجموعات دعم الشباب أنفسهم لنشر الرسالة من خلال مجموعة دعم الأقران المنفذة في المدارس والنوادي والجامعات وعمل مجموعة من الندوات التثقيفية داخل الأندية الرياضية ومراكز الشباب وتوزيع مطبوعات لنشر الوعى المجتمعى.

وتستهدف الأمانة أيضا من خلال حملتها أعضاء هيئة التدريس في المدارس والجامعات من خلال التوسع في تطبيق برنامج الصحة النفسية بالمدارس القائم بالفعل على تدريب الأخصائيين النفسيين والمعلمين في المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أهمية التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتطوير مواد علمية خاصة بفيروس الكورونا وما بعد الكورونا وكذلك عمل ندوات للمدربين الرياضيين وغيرهم ممن يتعاملون مع المراهقين.

وأكدت الأمانة سيتم زيادة خدمات الصحة النفسية المقدمة لتلك الفئة العمرية، المراهقين، بزيادة عدد وحدات علاج المراهقين وافتتاح المزيد من أقسام الحجز الداخلي للمراهقين فى القاهرة وكذلك محافظات الصعيد، مشيرة إلى أنه سيتم بناء قدرات فرق العاملين بوحدات الأطفال والمراهقين للصحة النفسية.