السيسي: المرأة المصرية ساندت الدولة وضحت بالكثير

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح عدد من مشروعات الإسكان: "المرأة المصرية حاضرة بتضحياتها وهذا لا يغضب أحد، المرأة كانت في البيت وساندت الدولة، ولما طلبت من الناس تنزل تفوضني لمحاربة الإرهاب كان في رمضان وكانت هي التي جمعت الشعب، والشعب المصري كان سبب التغيير".

وأضاف: "هنبذل جهد أكبر من كدة، وبكم سنحقق الكثير".