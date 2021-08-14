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التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيًا بشأن التقدم لاختبارات جامعة المنصورة الجديدة

03:25 م السبت 14 أغسطس 2021
التعليم العالي تنشر فيديو توضيحيًا بشأن التقدم لاختبارات جامعة المنصورة الجديدة

وزارة التعليم العالى

كتب- داليا شبل:

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيديو توضيحي لطرق تقديم الطلاب لأداء اختبارات القدرات للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال الموقع الإلكتروني: https://admission.egypt-hub.edu.eg/

وأوضح الفيديو، أن اختبارات القدرات الإلكترونية لطلاب شهادة الثانوية العامة وباقي طلاب الشهادات المعادلة، تجرى أيام 18، 25 أغسطس الجاري.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تضم، كليات: (الأعمال، المعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، كلية دراسات عليا).

وتشمل برامج الجامعة، مجال الأعمال ويضم برامج (ريادة الأعمال والابتكار، الإدارة، التمويل والاستثمار، المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق)، ومجال الدراسات القانونية والدولية (برنامج المعاملات القانونية الدولية).

ومجال العلوم الهندسية يضم برامج (هندسة وتكنولوجيا الإعلام، الهندسة والتكنولوجيا للأعمال المدنية، هندسة تطوير المنتجات، هندسة الطيران والفضاء، هندسة البترول والغاز، الهندسة المعمارية والتكنولوجيا البيئية).

ومجال هندسة الحاسوب يضم برامج (هندسة الحاسوب، هندسة الذكاء الاصطناعي)، ومجال علوم الحاسب يضم برامج (علوم الحاسب، علوم الذكاء الاصطناعي، المعلوماتية الطبية الحيوية).

ومجال العلوم الأساسية يضم برامج (الكيمياء الصناعية، البيولوجيا الجزيئية، علوم الطب الشرعي)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، ومجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، ومجال علوم الصيدلة (برنامج دكتور الصيدلة pharm D).

وزارة التعليم العالي جامعة المنصورة الجديدة الجامعات الأهلية اختبارات القدرات الإلكترونية

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