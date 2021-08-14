انتصار دائم لحقوق الإنسان.. برلماني يشيد بمشروعات تطوير العشوائيات

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات، يعد انتصارًا لحقوق الإنسان المصري قبل أن يكون إنجازًا ضخمًا ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن تطوير 357 منطقة حتى الآن خلال عدة سنوات فقط دليل على حجم الإنجاز الذي تم.

وأضاف أبو العلا، في تصريح أدلى به إلى لمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن تطوير تلك المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين بها ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وإنما يمثل توفير منظومة متكاملة من أهم وأغلى حقوق للإنسان، تتلخص في الحياة الكريمة التي تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن تجاهل المنظمات الدولية تلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، هو أمر يكشف عن عدم شفافيتها واختلال موازينها.

وأشار أبو العلا إلى فخره بحجم ذلك الإنجاز في تطوير العشوائيات، في تلك الفترة الزمنية التي لا تتعدى عدة سنوات، قائلًا: "يُحسب للقيادة السياسية تبني ذلك الملف الذي كان يؤرق البلاد منذ عشرات السنوات".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: أيضًا هناك فائدة كبيرة تعود على المجتمع ككل من وراء تطوير العشوائيات؛ وهي الاهتمام ببناء الإنسان، لا سيما الأجيال القادمة بشكل أفضل، والحد من الجرائم التي كانت تقع بسبب سوء الأحوال الاجتماعية لسكان تلك المناطق العشوائية، بالإضافة إلى القضاء على مظاهر التلوث وانتشار الأوبئة من خلالها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاحه، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، مضيفًا أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكاني مع زيادة الدخل.

وأضاف السيسي أن الدولة المصرية حلت أزمة العشوائيات، متابعًا: "ده فضل كبير قوي من ربنا على مصر، والوضع اللي حصل في 2011 يجعل مصير الدولة كدول أخرى".