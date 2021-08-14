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مدبولي: الدولة اقتحمت ملف الإسكان خلال السبع سنوات الماضية لتحسين حياة المصريين

09:40 ص السبت 14 أغسطس 2021
مدبولي: الدولة اقتحمت ملف الإسكان خلال السبع سنوات الماضية لتحسين حياة المصريين

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإسكان واحد من الملفات التي اقتحمتها الدولة خلال السبع سنوات الماضية بهدف تحسين حياة المصريين.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، إن الدولة اقتحمت ملفات في السبع سنوات كانت تكبلها على مدار عقود قبل ذلك، مثل المرافق والمياه والصرف والكهرباء وغاز وطرق، وملف التعليم والصحة والتموين، مشيرا إلى أن اقتحمت هذه الملفات بشجاعة كبيرة جدا خلال هذه الفترة لكي تعوض وتعالج ما تراكم على مدار العقود الماضية.

وأوضح أن الإرادة السياسة الكبيرة ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لهذه المشروعات والجهود التي تقوم بها الدولة هي التي مكنتنا إلى ما وصلنا إليه بعد مرور 7 سنوات، ومازال الطريق طويلا، حيث أنه تم قطع خطوة من ألف خطوة .

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء حياة المصريين المشروعات السكنية مدينة بدر

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