الجيزة: إزالة 30 باكية متعدية على سور مرفق المياه بأرض اللواء (فيديو)

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي العجوزة حملة مكبرة لإزالة جميع المخالفات والتعديات من الباكيات المخالفة البالغ عددها 30 باكية المتعدية على سور مرفق المياه بشارع ترعة الزمر بقطاع أرض اللواء والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أنه جاري رفع المخلفات وتوسعة الشارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.