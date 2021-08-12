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الجيزة: إزالة 30 باكية متعدية على سور مرفق المياه بأرض اللواء (فيديو)

07:01 م الخميس 12 أغسطس 2021
الجيزة: إزالة 30 باكية متعدية على سور مرفق المياه بأرض اللواء (فيديو)

اللواء أحمد راشد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي العجوزة حملة مكبرة لإزالة جميع المخالفات والتعديات من الباكيات المخالفة البالغ عددها 30 باكية المتعدية على سور مرفق المياه بشارع ترعة الزمر بقطاع أرض اللواء والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أنه جاري رفع المخلفات وتوسعة الشارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

أحمد راشد الجيزة أرض اللواء سور مرفق المياه

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