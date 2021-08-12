التعليم العالي: اختيار الدكتورة سمية سعد ممثلا لمصر بمكتب الاتحاد الفلكي الدولي

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اختيار الدكتورة سمية سعد، رئيس قسم الفلك الأسبق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مُمثلاً لمصر بمكتب الفلك للتواصل، التابع للاتحاد الفلكي الدولي، وذلك خلال الفترة من أغسطس الحالي وحتى أغسطس 2024.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ،في بيان أصدره اليوم ،باختيار الدكتورة سمية سعد لتمثيل مصر بمكتب الفلك للتواصل التابع للاتحاد الفلكي الدولي، مؤكدًا على أن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يضم العديد من الكفاءات والجدارات العلمية والإدارية والأكاديمية، على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أن مكتب الفلك للتواصل يعد واحدًا من أربعة مكاتب ومبادرات أطلقها الاتحاد الدولي الفلكي؛ بهدف نشر التوعية بعلوم الفلك محليًا وإقليميًا من خلال ربط الاتحاد الفلكي الدولي (IAU) مع مجتمع علم الفلك بالدول المختلفة الذي يضم علماء الفلك والهُواة والمُعلمين وعامة الناس، كما أنه يعد مشروعا مُشتركا بين الاتحاد الفلكي الدولي والمرصد الفلكي الوطني في اليابان (NAOJ).​