حرارة شديدة وارتفاع أمواج.. الأرصاد تكشف سبب الأجواء الحالية للطقس والمناطق المستثناة

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي ما زالت له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة، في منشور لها: تظل درجات الحرارة مرتفعة بين 37-38 على القاهرة والوجه البحري، وتزيد على جنوب البلاد؛ لتصل إلى 42 درجة، ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.

وتابعت الهيئة أن الرياح تنشط على الساحل الغربي، وترتفع الأمواج، لتصل إلى 2 متر تقريبًا، وتسود أجواء معتدلة خلال اليوم.