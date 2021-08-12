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حرارة شديدة وارتفاع أمواج.. الأرصاد تكشف سبب الأجواء الحالية للطقس والمناطق المستثناة

11:17 ص الخميس 12 أغسطس 2021
حرارة شديدة وارتفاع أمواج.. الأرصاد تكشف سبب الأجواء الحالية للطقس والمناطق المستثناة

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي ما زالت له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية.

وأضافت الهيئة، في منشور لها: تظل درجات الحرارة مرتفعة بين 37-38 على القاهرة والوجه البحري، وتزيد على جنوب البلاد؛ لتصل إلى 42 درجة، ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.

وتابعت الهيئة أن الرياح تنشط على الساحل الغربي، وترتفع الأمواج، لتصل إلى 2 متر تقريبًا، وتسود أجواء معتدلة خلال اليوم.

ب (2)ب (1)

الأرصاد الطقس درجات الحرارة الأمواج

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