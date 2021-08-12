حرارة شديدة وارتفاع أمواج.. الأرصاد تكشف سبب الأجواء الحالية للطقس والمناطق المستثناة
كتب- محمد نصار:
قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن منخفض الهند الموسمي ما زالت له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية.
وأضافت الهيئة، في منشور لها: تظل درجات الحرارة مرتفعة بين 37-38 على القاهرة والوجه البحري، وتزيد على جنوب البلاد؛ لتصل إلى 42 درجة، ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.
وتابعت الهيئة أن الرياح تنشط على الساحل الغربي، وترتفع الأمواج، لتصل إلى 2 متر تقريبًا، وتسود أجواء معتدلة خلال اليوم.
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