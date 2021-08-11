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القوى العاملة:صرف 67 ألف جنيه إعانات لـ 88 عاملا بشركتين بالقطاع الخاص

01:01 م الأربعاء 11 أغسطس 2021
القوى العاملة:صرف 67 ألف جنيه إعانات لـ 88 عاملا بشركتين بالقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

وافق محمد سعفان وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، على صرف 67 ألفاً و 193 جنيهًا من الصندوق بالوزارة لـ 88 عاملا بشركة ميتيكس لتصنيع الورق، وشركة "نونو إخوان"، نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركتين وفقًا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

وأوضح سعفان، في بيان اليوم، أنَّ صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التي تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالي زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال في المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة القطاع الخاص شركة ميتيكس تصنيع الورق شركة نونو إخوان

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