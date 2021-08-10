شديد الحرارة بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الأربعاء

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غد الأربعاء شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، خلال فترات النهار.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، الثلاثاء، أن الطقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، خلال فترات الليل، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة من المتوقعة بقيم تتراوح من 4:2 درجات.

وأشارت إلى أنه توجد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مع وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة، مع يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.