أولى رحلات مصر للطيران القادمة من روسيا تصل لمطار شرم الشيخ

ننشر أول صور لمتحف مركب خوفو بعد نقلها من الهرم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، أولى رحلات شركة مصرللطيران بطراز الايرباص 330/300 القادمة من مطار دوموديدوفو بموسكو وعلى متنها ٢٩٧ سائحا، وذلك استكمالا لخطة تشغيل الشركة الوطنية مصر للطيران، عقب قرار استئناف الحركة الجوية المباشرة بين المطارات الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة.

وتم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه المتعارف عليه في استقبال الرحلات والطائرات الجديدة في جميع مطارات العالم، وقام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب وتقديم الورود والشوكولاته وبعض الهدايا التذكارية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية بالمطار، ومراجعة تقديم شهادات الـ Pcr وشهادات تطعيم لقاحات كورونا مع الركاب.

وكان في استقبال الطائرة اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ، ولفيف من قيادات المطار وهيئة تنشيط السياحة، ولكونه أول خط مباشر بمصرللطيران من موسكو إلى شرم الشيخ.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تسير مصر للطيران، خط منتظم بواقع ٣ رحلات أسبوعيا بين موسكو وشرم الشيخ، أيام الثلاثاء والخميس والسبت، بطراز الآيرباص A330-300، والذي يسع لعدد 301 مقعد والطائرة مزودة بمقاعد FLAT BED بدرجة رجال الأعمال، وشاشات شخصية بدرجتى رجال الأعمال والدرجة السياحية، بالإضافة إلى نظام ترفيهي حديث علي متن الطائرة.​