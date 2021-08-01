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"لسة فاضل نص الصيف".. الأرصاد: 42 درجة حرارة الظل في القاهرة

09:30 م الأحد 01 أغسطس 2021
"لسة فاضل نص الصيف".. الأرصاد: 42 درجة حرارة الظل في القاهرة

الأرصاد

(مصراوي):

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن شهري يوليو وأغسطس يشهدان زيادة كبيرة في درجات الحرارة، أي أن النصف الأول من فصل الصيف مرّ، ومتبقي النصف الثاني " لسة فاضل نص الصيف".

وأوضح: "يتبقى شهر ونصف على نهاية الصيف" ولفت إلى أن درجات الحرارة في السودان وإثيوبيا أعلى من مصر بمعدلات كبيرة، نتيجة لارتفاع الفاصل المداري مع الدولتين الذي يصل في هذه الأيام إلى شمال السودان، ومن المنتظر أن يتسبب في وجود سحب بجنوب مصر وسلاسل جبال البحر الأحمر وسقوط الأمطار في الأيام المقبلة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، أن بداية فصل الصيف قوية، حيث يتميز بارتفاع في درجة الحرارة ونسب الرطوبة مع تكون شبورة مائية صباحًا.

وتابع مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه وفق الخرائط، فإن الموجة الحارة مستمرة حتى بدايات الأسبوع المقبل، ودرجة الحرارة في النصف الثاني من هذا الأسبوع ستصل إلى 42 درجة في الظل بمحافظة القاهرة.

الأرصاد درجات الحرارة الطقس موجة الحر الصيف

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