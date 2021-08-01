الفلوس في البنك.. سعفان: تحويل 3.5 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة للأردن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمّان-الأردن، في تحويل القائمة الـ 44 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 200 عامل مصري لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن غادروا عمان نهائيا.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك عقب المتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 228 ألفاً و 549 دولاراً، أي ما يعادل 3 ملايين و572 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

من جانبه، ناشد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، في تقريره للوزير، جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً، على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا.

وأكد الملحق العمالي بالأردن، أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

وفيما يلي الأسماء المستحقة: