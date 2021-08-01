بطاقة 500 طن يوميا.. وزير التنمية المحلية يعلن تسليم المحطة الوسيطة للمخلفات بكفرالدوار

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة حول تسلم المحطة الوسيطة المجمعة للمخلفات بكفرالدوار في محافظة البحيرة في إطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات.

وأكد شعراوي، على أن وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات تسابق الزمن للانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية للمخلفات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لإحداث تغيير حقيقي في مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار الوزير، إلى التوجيهات المستمرة لرئيس الوزراء خلال متابعته لمستجدات منظومة المخلفات بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الجديدة وفقاً للجداول الزمنية المحددة حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس في أسرع وقت في تلك الخدمة المهمة وإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري خاصة بعد النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في العديد من الملفات الحيوية والمهمة.

وأوضح تقرير تلقاه اللواء شعراوي، أن اللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية والمسئولة عن تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة بعقدي المرحلتين الأولى والثانية من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات تسلمت المحطة وتبلغ المساحة الكلية لها 2670 م2، وهي عبارة عن منشأة مؤمنة بسور خرساني بأبعاد (36×70 م) ولها بوابات للدخول والخروج بالإضافة إلى رصيف تفريغ بمساحة 1172 م2 ومتصل بمطلع (رامب دخول)، من الخرسانة ويوجد بالمحطة 5 سيارات هوك لفت ولودر ومولد كهرباء بالإضافة إلى محطة غسيل السيارات وتتسع المحطة لاستقبال ما يقرب من 500 طن يوميا، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطة حوالي 25 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أن المحطة مجهزة بميزان بسكول ورصيف استقبال وخزانات حريق، ومنشأ بالمحطة غرف للإدارة والأمن وغرفة للحريق مزودة بمنظومة إطفاء حريق متكاملة تحتوي على (4 خزانات حريق سعة الواحد 15 م3 بإجمالي 60 مترا مكعبا، و3 مضخات حريق بقدرة 50 حصانا، وطلمبة جوكي قدرة 5 أحصنة بسعة تدفق 25 جالونا، وطلمبة ديزل قدرة 50 حصانا بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة، وطلمبة كهرباء قدرة 50 حصانا بسعة تدفق 500 جالون/ دقيقة).

كما تضمن التقرير الخاص بتسلم المحطة أنها مزودة بنظام للصرف الصحي للسوائل مكون من 3 مطابق و5 مصايد مطر متصلة بخران تجميع أرضي بالإضافة إلى بيارات تجميع للسوائل بنظام صرف مناسب، ويوجد بالمحطة منطقة تفتيش شاحنات ومكان خدمات للعاملين ومناطق سير للمشاة معزولة عن مسارات المعدات والسيارات، والمحطة بها مصدر مياه دائم لزوم غسيل ونظافة المعدات التى تعمل داخل الموقع ومكان تخزين للحاويات، بالإضافة إلى ورشة/ مكان إصلاح للقيام بإجراءات الصيانة والفحص الدوري للمعدات المستخدمة بالموقع.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتنسيق الذي يقوم به المحافظين والفرق التنفيذية بالمحافظات أثناء تنفيذ مشروعات البنية الأساسية للمنظومة والدور المهم في عمليات التشغيل، لافتا إلى حرص الوزارة على عمليات رفع كفاءة وتأهيل وتدريب العاملين بالمنظومة بجميع المحافظات وفي مختلف التخصصات من خلال توفير التدريب النظري والعملي والميداني.