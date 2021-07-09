ماذا قال وزير التعليم قبل ساعات من بداية امتحانات الثانوية العامة؟

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكملت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا السبت.

وكتب شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الاجراءات الاحترازية".

وأضاف أن الدولة وفرت كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة، مضيفا: "ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر باذن الله".

وتنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة داخل لجان معقمة ومؤمنة بالكاميرات، وسط إجراءات احترازية مشددة.