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ماذا قال وزير التعليم قبل ساعات من بداية امتحانات الثانوية العامة؟

10:26 م الجمعة 09 يوليه 2021
ماذا قال وزير التعليم قبل ساعات من بداية امتحانات الثانوية العامة؟

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الدولة المصرية أكملت استعداداتها لأداء امتحانات الثانوية العامة التي تبدأ غدًا السبت.

وكتب شوقي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الاجراءات الاحترازية".

وأضاف أن الدولة وفرت كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة، مضيفا: "ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر باذن الله".

وتنطلق غدا السبت امتحانات الثانوية العامة داخل لجان معقمة ومؤمنة بالكاميرات، وسط إجراءات احترازية مشددة.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة فيسبوك

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