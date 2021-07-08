اليوم.. حفل توقيع كتاب "في بيوت الحبايب" بمعرض الكتاب

كتب- مصراوي:

تقيم الدار المصرية اللبنانية حفل توقيع لكتاب «في بيوت الحبايب»من تأليف زينب عبد اللاه، في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 52، التي تستمر حتى 15 يوليو الجاري، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار «في القراءة حياة».

تتناول المؤلفة حياة وبيوت وأبناء رموز التلاوة والإنشاد والفن والطرب لتكشفَ لنا الكثير من الأسرار والتفاصيل، منها: كيف كانت الحياة في بيت صوت السماء الشيخ محمد رفعت، وماذا دار في جلساته التي جمعت أهل الفن والأدب من مختلف الأديان، وأسرار سنوات مرضه وعزلته، ورحلة حياة الشيخ النقشبندي وكيف توقّع وفاته وتفاصيل وصيّته التي كتبها قبل ساعات من موته، ولماذا تعرّض ملك المواويل محمد عبد المطلب للاعتقال وكيف نجا، وقصص ميلاد روائعه وكيف تحطّم قلبه.

ما لا يعرفه الكثيرون عن عقيلة راتب السندريلّا والفنانة الاستعراضية التي تسابق على حبّها رجالُ السرايا ونشبت بسببها معركة بين المصريين والإنجليز، ورحلة حياة عماد حمدي من التألق حتى الموت مكتئبًا، وكيف لعبت الصدفة دورها في حياة شرير الشاشة الظريف توفيق الدقن، وتفاصيل رحلة إبداع وأوجاع كبير المبدعين بديع خيري وحكاياته مع الريحاني وسيد درويش ومأساة ابنه عادل خيري، ومشوار حياة سعاد محمد مع أهل الفن وزوجين و10 أبناء.

وكذلك حكايات القهر والألم والحزن في حياة ملوك الضحك زينات صدقي وعبدالفتاح القصري وعبد المنعم إبراهيم ومحمد رضا وعبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس، وعلاء ولي الدين، وكيف نجا ممثل الطبقة الوسطى حسن عابدين من الإعدام.